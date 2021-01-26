Москва, , 13:47 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

При этом физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций (индивидуальных предпринимателей), сформированный на соответствующий налоговый период. Порядок формирования и ведения указанного перечня должен утверждаться правительством. Предоставление нового социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.

Фитнес-услуги, услуги секций единоборств, занятия лечебной физкультурой также подпадут под нормы законопроекта, отметила замглавы Минспорта Ксения Машкова.

«Посетители фитнес-центров — это в первую очередь те граждане, которые смогут обратиться за налоговым вычетом», — отметила она.

Законопроектом устанавливается порядок получения налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги до окончания налогового периода у работодателя аналогично условиям предоставления социальных налоговых вычетов на лечение и обучение.

Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке лекарств, трат на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.

Профильный комитет Госдумы предлагает доработать законопроект, в частности, распространить налоговый вычет на самозанятых, отметил глава комитета Борис Пайкин («ЛДПР).

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