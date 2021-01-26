Москва, 26 января 2021, 13:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов по НДФЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие физических лиц с налоговыми органами через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и автоматизированную проверку налоговым органом права на получение налогового вычета.
Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов для получения таких вычетов.
Упрощается получение следующих вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам); инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Госдуме упростить получение налоговых вычетов