Москва, , 13:49 — REGNUM Решение премьер-министра России Михаила Мишустина подписать постановление о том, что с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 26 января в социальной сети Facebook.

«Но ведь могут правильно принять решение, а не как на Украине всё через…», — поделился Иван А.

Многие комментаторы приняли данную новость с нескрываемой радостью. По их видению, повышение пошлин позволит наполнить бюджет России дополнительными средствами.

«Прекрасное решение! Пшеничка — ходовой товар. Спрос растет постоянно. И будет расти. Так что и пошлины будут платить как миленькие и покупать меньше не станут. И Россия на те денежки будет решать свои проблемы с ростом цен на продукты. Классно», — пишет Svetlana R.

Некоторые пользователи оказались уверены, что повышение пошлин на экспорт пшеницы может благоприятно повлиять на отрасль в России, но они отметили, что если в будущем данное решение будет отменено, то и позитивные результаты могут быть отменены.

«Пошлина создаст новые рабочие места для новых заводов по производству муки. Думаю, очень правильное решение для своих производителей, но какие гарантии, что пошлина будет постоянной, чтобы открывались новые заводы?», — задаётся вопросом Алишер У.

Нашлись и те, кто провёл параллель экспорта пшеницы с рынком нефтепродуктов. Они считают, что повышение пошлин связано с недостатком денежных средств у страны.

«Как то уже было с нефтью. Магнаты подняли стоимость нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, чтобы компенсировать потери. Будем посмотреть, как это у них получится», — пишет Юрий Л.

Напомним, 26 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что с 1 марта повысится экспортная пошлина на пшеницу в рамках квоты, которая составит 50 евро за тонну.