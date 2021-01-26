Челябинск, , 13:22 — REGNUM В Челябинске торжественно открыли после реконструкции аэропорт «Баландино», также носящий имя Игоря Курчатова. Церемония прошла 26 января.

Участие в церемонии приняли губернатор региона Алексей Текслер, глава Росатома Алексей Лихачёв и председатель совета директоров «АЕОН» Роман Троценко. Они осмотрели терминал внутренних воздушных линий

В обновлённом аэропорту созданы арт-объекты и интерактивные элементы, при помощи которых пассажиры смогут узнать больше как о мирном атоме, так и об одном из его основоположников, которым был Курчатов. Информационная панель расскажет о биографии учёного и выдаст подборку научно-популярных статей как об атомной отрасли, так и об авиации, и об истории энергетики. А в зоне ожидания находится инсталляция «Зарядись атомом». помощью неё пассажиры смогут подзарядить свои гаджеты. Есть многие другие элементы обновлённого аэропорта «Баландино».

В ходе церемонии открытия была продемонстрирована работа системы навигации по аэропорту при помощи специального приложения. Для неё была применена технология дополненной реальности, так, летящий нейтрон показывает путь к «ядру», то есть нужной стойке регистрации либо выходу на посадку.

Губернатор Алексей Текслер отмечает, что сейчас аэропорт Челябинска готов принимать каждый год не менее 2,5 млн пассажиров. Его возможности выросли в несколько раз.

«Мы продолжаем (и в мае, надеюсь, завершим) реновацию международного терминала, и наш аэропорт будет полноценными воздушными воротами на Южный Урал», — пообещал глава региона.

Алексей Лихачёв со своей стороны отметил, что аэропорт добавился в число тех объектов, которые носят имя Игоря Курчатова. «Не только потому, что Курчатов здесь родился, а еще и потому что Челябинская область — это неотъемлемая часть атомного проекта», — отмечает руководитель. А Роман Троценко добавил, что аэропорт Челябинска теперь является единственным в Уральском федеральном округе и за Уралом имеющим третью категорию ICAO. По его словам, это означает, что теперь здесь возможна слепая посадка любого воздушного судна в любую погоду. «Новый терминал спроектирован так, что есть возможность расширяться (у нас есть планы на следующие 30 лет по работе в аэропорту)», — заверил спикер.