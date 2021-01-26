Сеул, , 13:23 — REGNUM Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, приговорённый к тюремному заключению за дачу взятки, извинился перед сотрудниками компании за причинённые им неудобства, а также попросил их продолжать работу, несмотря на его отсутствие. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

В сообщении, размещённом во внутренней сети Samsung, он обратился к рабочим с просьбой двигаться к цели создания «нового Samsung», акцентировав внимание на том, что компания должна сдержать свои обещания и выполнить свои социальные обязательства.

Напомним, что по итогам повторного судебного разбирательства Ли Чжэ Ён был приговорён к 2,5 годам тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-председатель компании Samsung Electronics не будет обжаловать приговор апелляционного суда.

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