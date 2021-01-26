Москва, , 13:15 — REGNUM К сожалению, оснований для падения курса рубля становится все больше. Здесь и бюджетные сложности, и шаткая ситуация на глобальных рынках, и внешнеполитическое давление, заявил корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Текущая слабость российской валюты базируется на дефиците федерального бюджета, в 2021 году он составит 2,75 трлн. рублей. Планировалось, что эти деньги удастся занять через размещение ОФЗ, однако растущее внешнеполитическое давление закрывает такую возможность.

Других источников финансирования дефицита бюджета нет, поднять доходы от продажи энергоносителей не получается, объем добычи ограничен из-за соглашения ОПЕК+, а цены на нефть, и так достаточно высоки. Так что остается лишь один вариант, увеличить рублевые доходы от экспорта сырья за счет ослабления курса российской валюты.

Так что чем сильнее и дольше будет сохраняться негативные внешнеполитический фон, тем ниже будет курс рубля. К концу февраля при таком развитии событий американский доллар подорожает до 80,00−83,00 рублей, а евро до 95,00−98,00.

Теоретически, сгладить ситуацию, не меняя внешнеполитического фона, можно было бы повышением процентной ставки, это сделало бы российские ОФЗ более привлекательными.

Но гарантий того, что это сработает нет, зато совершенно точно повышение ставок нанесет очень серьезный вред российской экономике. Особенно строительному сектору, из-за роста ипотечных ставок

С другой стороны, если не делать ничего ставки в России все равно вырастут из-за падения курса рубля и к списку наиболее пострадавших, из-за роста цен на импортные товары, добавится российский потребительский сектор.

До марта-апреля 2021 года, разумно будет удерживать минимальную долю рубля в корзине сбережений. Самым сильными валютами в этот период, вероятней, окажутся американский доллар и швейцарский франк.

А вот уже после, можно будет вновь возвращать долю валют сбережений к нейтральным значениям, в равной мере распределяя их между евро, долларом США и рублем», — считает эксперт.

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