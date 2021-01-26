Москва, , 13:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России бюджетный седан Vios. Соответствующие документы на авто размещены в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Седан был создан специально для авторынков Индии и Юго-Восточной Азии, однако теперь, видимо, в компании решили расширить географию продаж модели.

Длина Vios составляет 4420 мм, а размер колёсной базы равен 2550 мм.

Автопроизводитель оснастил автомобиль семью подушками безопасности, системой стабилизации, антиблокировочной системой, а также опцией превентивного автоторможения. Также модель может похвастаться светодиодными фарами, 15-дюймовыми дисками размером 15 дюймов и мультимедийной системой с четырьмя динамиками и Bluetooth.

В движение Vios приводит бензиновый мотор рабочим объёмом 1,5 литра и максимальной производительностью 107 «лошадей».

Цена Toyota Vios на малазийском авторынке составляет 74 623 ринггита (около 1,3 млн рублей).

Напомним, компания Toyota планирует официально представить Land Cruiser нового поколения 1 августа нынешнего года. Новинка, получившая индекс 300, собрана на новой модульной платформе Toyota New Global Architecture.

Читайте также: Toyota зарегистрировала в РФ название для новой версии Lexus NX