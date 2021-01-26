Иркутск, , 13:07 — REGNUM Дети со спинальной мышечной атрофией получают терапию в Иркутской областной детской больнице. Об этом сегодня, 26 января, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. По его словам, которые цитирует пресс-служба областного правительства, патогенетическое лечение препаратом «Спинраза» получают 11 несовершеннолетних пациентов.

Препарат вводят по схеме, для этого пациентов госпитализируют в медучреждение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только после скандала и судебного решения власти Иркутской области известили о намерении осуществить закупку дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза». Проблемы обнародовала в социальных сетях жительница Братска Евгения Жданова. По её словам, препарат должен был быть закуплен еще в 2020 году, но этого не произошло.

Спинразу приобрели лишь в январе 2021 года за счёт средств областного бюджета. Накануне регистр пациентов со СМА направлен в Минздрав России, далее они будут обеспечены лекарством за счёт средств Фонда «Круг добра», который создан по Указу президента РФ для обеспечения пациентов с редкими и орфанными заболевания.

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