Чебоксары, , 13:07 — REGNUM Государственная корпорация «Ростех» и Чувашия будут развивать сотрудничество. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор корпорации Сергей Чемезов и руководитель республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Соглашение направлено на развитие экономической и социальной инфраструктуры региона, реализацию совместных проектов в области здравоохранения и цифровых технологий — в частности, при строительстве медицинских учреждений, внедрении цифровых технологий «умного города», развитии телемедицины и энергосберегающих технологий, реализации экологических проектов.

Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы строительства клинической больницы и нового корпуса республиканского онкодиспансера, в том числе в рамках концессионных соглашений. Ряд проектов планируется реализовать в дорожно-транспортной сфере: речь идёт об автоматических комплексах весогабаритного контроля и систем фотовидеофиксации.

Напомним, Ростех уже не один год сотрудничает с Чувашией.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что пандемия коронавируса «обнажила проблемы в системе здравоохранения», в числе которых — отсутствие республиканской инфекционной больницы. Региональные власти предложили два варианта: строительство новой больницы за 24 млрд рублей или реконструкция действующей клинической больницы за 11 млрд рублей.

Читайте также: Путин поможет Чувашии со строительством инфекционной больницы

А также: В Чебоксарах планируют построить инфекционную больницу