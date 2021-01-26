Москва, , 13:02 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение с Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания Международного инвестиционного банка на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Соглашение подготовлено в рамках реализации решения совета управляющих МИБ о переносе штаб-квартиры Банка из Москвы в Будапешт (Венгрия) и об открытии его полнофункционального отделения на территории Российской Федерации для содействия эффективному осуществлению деятельности банка и обеспечения благоприятных условий для деятельности его отделений и представительств в Российской Федерации.

Финансирование основной деятельности отделений и представительств банка в Российской Федерации будет осуществляться за счет средств МИБ.

«Проектный проект на Россию самый крупный», — сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов.

Членами МИБ являются: Российская Федерация, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия. Российская Федерация является крупнейшим акционером банка с долей в оплаченной части уставного капитала на 1 мая 2020 г. в 170,665 млн евро или 46,09%.

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