Москва, , 12:53 — REGNUM Когда в России приступают к мониторингу и контролю цен сразу несколько ведомств, причем не совсем профильных, жди беды или как минимум повышения цен на 2−3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня получен сигнал от ФНС, и его обязательно нужно осмыслить. Влияют на розничное ценообразование несколько важнейший факторов

Среди этих факторов стоит выделить оптовую цену закупок, специальные ценовые условия между ретейлером и производителем (или посредником) и главное — жадность самого ретейлера.

Профильным российским регуляторам стоит как раз поглубже погрузиться в природу розничного ценообразования. А вот отслеживание поквартального изменения цен на базовые товары может обратиться в дополнительный инструмент сбора налогов.

Нужно как можно эффективнее создать и оптимизировать цепочку производитель — посредник — продавец, покрывающую все категории товаров, включая социально значимые. Важно, чтобы мониторинг цен не обернулся их ростом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала контролировать стоимость социально значимых продуктов питания.

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