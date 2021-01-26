Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Расходы петербургского бюджета в 2020 году были исполнены на 98,5%, или 710,3 млрд рублей. Об этом 26 января сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это рекордный показатель, который стал возможным благодаря сравнительно неплохому исполнению адресной инвестиционной программы», — сказал Корабельников.

По текущим расходам исполнение бюджета тоже оказалось на высоком уровне, уточнил он. Лидерами стали комитет по культуре и администрации районов, они приблизились к 100% показателю.

Тем не менее остатки на счетах к концу года составили порядка 10 млрд рублей, и больше половины из этих средств пришлись всего на пять комитетов.

Это комитеты по строительству, по развитию транспортной инфраструктуры, по здравоохранению, по социальной политике и по энергетике. Так, у комстроя на счету осталось почти 1,8 млрд рублей, у КРТИ — 1,6 млрд рублей, комздрав не сумел потратить 1,3 млрд рублей, комитеты по соцполитике и по энергетике — примерно по 800 млн рублей каждый.

«Если по комитету по соцполитике остатки носят более-менее объективный характер, у комитета высока доля расходов, которые носят заявительный характер, то по оставшимся органам власти необходимо разбираться более предметно. Особенно учитывая, что в прошлом году была осенняя корректировка бюджета, в рамках которой у всех органов власти была возможность уточнить свои планы», — сказал Корабельников.

Он попросил провести детальный анализ причин формирования остатков. Губернатор Александр Беглов в очередной раз пообещал жестко спрашивать за нерачительность расходов.

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