Сеул, , 12:53 — REGNUM В 2020 году профицит торгового баланса Южной Кореи с рядом стран, которыми подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), составил $60,3 млрд. Об этом сообщает EDAILY со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году экспорт товаров из Южной Кореи в страны-партнёры по соглашению ЗСТ составил $383,1 млрд, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. Импорт товаров в Южную Корю также сократился на 1,3%, до $322,8 млрд.

Известно, что самый большой профицит в торговле достигнут со странами — членами АСЕАН ($34,2 млрд). За ними следует Китай ($23,7 млрд), США ($16,6 млрд), ЕС ($7,3 млрд).

Между тем объём торговли между Южной Кореей и странами, с которыми не подписано данное соглашение, составил 274,3 млрд (экспорт — $129,6 млрд, импорт — $144,7 млрд), что на 14,2% меньше, чем в 2019 году. Дефицит торгового баланса с данными странами составил $15 млрд.

Напомним, что Южная Корея имеет действующее соглашение о свободной торговле с 17 странами и региональными объединениями.