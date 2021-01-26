Москва, , 12:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель JAC планирует в 2021 году представить в России три новинки и одну рестайлинговую модель. Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Уже в ближайший месяц в РФ пройдет премьера флагманского кроссовера JAC S7. В апреле нынешнего года должен появиться модернизированный компактный кроссовер JAC S3, а в середине лета планируется выход JAC JS4. Ещё одна новинка ожидается в октябре — ею может стать пикап JAC T8 Pro.

Флагманский кроссовер JAC S7 будет укомплектован 150-сильным турбированным «движком», который агрегатируется с шестискоростным «автоматом».

Под капотом нового JAC S3 будет функционировать четырёхцилиндровый атмосферный мотор рабочим объёмом 1,5 литра максимальной производительностью 116 «лошадей».

Кроссовер JAC JS4 отличается более крупными размерами, чем S3. Он приводится в движение 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 150 «лошадей».

В гамму моторов пикапа JAC T8 Pro T8 входят: двухлитровый турбомотор производительностью 150 л. с., а также бензиновые движки объёмом 2,0 и 2,4 литра производительностью соответственно 190 и 211 л. с.

Напомним, самым дешёвым среднеразмерным кроссовером на авторынке России сегодня является китайская модель JAC S5. Цена его базовой комплектации составляет 1 024 000 рублей.

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