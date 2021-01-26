Москва, , 12:32 — REGNUM Производство золота в России за 11 месяцев минувшего года снизилось по сравнению с 2019 годом на 6,78% и составило 314,41 тонны. Об этом 26 января сообщается на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2019 в России было произведено 337,26 тонны золота.

При этом уточняется, что в объем произведенного в 2020 году золота входит 271,14 тонны добычного (266,06 тонны в 2019 году), 15,92 тонны попутного (17,60 тонны) и 27,35 тонны вторичного (53,60 тонны).

Также указывается, что за этот же период в России за 11 месяцев 2020 года было произведено 873,9 тонны серебра, против 903,72 тонны в 2019 году, что есть снижение на 3,3% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что по итогам 2020 года Магаданская область сохранила второе место в России по добыче рудного золота, а по добыче россыпей, как и серебра является бесспорным лидером.