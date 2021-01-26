Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Карантинные ограничения в городах и регионах Грузии можно будет отменить раньше установленных сроков, если там при тестировании на коронавирус будут выявлять не более 4% носителей SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

«Как только показатель положительности в стране, городах, отдельных районах опустится ниже 4%, разумеется, мы сможем ускорить тот план, который уже представили», — сказал Гахария.

Он отметил, что в правительстве стремятся к тому, чтобы как можно быстрее отменить ограничения, но необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, в Тбилиси с 28 ноября 2020 года действуют жесткие карантинные меры, которые ограничивают торговлю. Также запрещена работа общественного транспорта и детских садов. Учебные заведения работают в режиме онлайн.

Отменить эти ограничения власти обещали с 1 февраля, но потом в правительстве сообщили, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси карантинный режим продлят до 1 марта. Это вызвало массовые протесты в грузинской столице. Сегодня, 26 января, лидеры оппозиционных партий и предприниматели планируют провести в Тбилиси очередной протестный митинг.

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