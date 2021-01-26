Москва, , 12:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком призвал не допустить роста цен и появления контрафакта при дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

«Важно не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции», — сказал Мишустин.

Глава правительства РФ пояснил, что когда человек будет заказывать лекарства дистанционно, то есть «очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться».

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«Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии всё это мы сможем преодолеть», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года России был принят закон, вводящий штрафы за торговлю фальсифицированными и незарегистрированными в РФ лекарствами и БАДами через интернет и при помощи СМИ.

Также отметим, что в России с 1 июля 2020 года была введена обязательная маркировка ряда видов товаров, в том числе лекарств.

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