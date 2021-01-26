Сеул, , 12:23 — REGNUM В 2020 году импорт автомобилей в Южную Корею, используемых в коммерческой деятельности, сократился почти на 7%. Об этом сообщает AJU Business Daily со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортёров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в период с января по декабрь прошлого года общее число ввезенных коммерческих транспортных средств составило 4482 единицы, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году.

Известно, что продажи шведской компании Scania выросли на 15,9%, немецкой Mercedes-Benz — на 5,6%, однако продажи концерна MAN, напротив, упали на 16,3%, шведской Volvo Trucks — на 15,3%, итальянской Iveco — на 10,2%.

В 2020 году в Южной Корее большая часть импортных коммерческих автомобилей пришлась на компанию Volvo Trucks (1834 единицы). За ней следуют Scania (1063 единицы), MAN (773 единицы), Mercedes-Benz (583 единицы) и Iveco (229 единиц).