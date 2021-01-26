Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM Промышленное производство в Бурятии в декабре 2020 года выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост промышленности за весь минувший год составил 7,4%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Позитивную динамику продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, добывающие предприятия, а также обрабатывающие производства, выросшие за год на 29,0%, 15,7% и 6,8% соответственно.

Индекс производства одежды составил 163,6% по отношению к 2019 году, мебели — 126,9%, обработки вторичного сырья — 192,5%, производство химических веществ и химических продуктов — 108,3%.

При этом в электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом показатели по итогам 2020 года оказались ниже на 8,3%.

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