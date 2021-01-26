Москва, , 12:14 — REGNUM В китайской компании Chery рассматривают возможность вывода на российский рынок седана Arrizo 5. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Если это произойдёт, то Arrizo 5 станет первым седаном марки, представленным в России. Пока на авторынке страны модельный ряд Chery состоит исключительно из кроссоверов.

Отмечается, что Chery Arrizo 5 является единственным китайским седаном, который получил оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS).

Кроме того, в ближайшие два месяца в РФ появится семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro, во втором квартале на рынок страны поступит компактный Tiggo 4 Pro, а в четвёртом квартале планируется появление у российских дилеров Tiggo 2 Pro.

Напомним, российские дилеры компании Chery в 2020 года реализовали 11 452 машины Chery. Это на 80% больше, чем в 2019 году. Автопроизводитель объясняет такие показатели продаж обновлением модельной линейки марки в РФ.

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