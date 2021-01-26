Ярославль, 26 января 2021, 11:42 — REGNUM Собираемость взносов на капитальный ремонт за муниципальное жилье в 2020 году увеличилась в Ярославской области на 16%. Об этом рассказал на заседании комитета Ярославской областной думы председатель регионального фонда Роман Гайнутдинов.
Худшим по платежам стал городской округ Рыбинск. Власти города в 2020 году заплатили лишь 26% от суммы начисленных платежей. В тройку худших попали также Угличский район и городской округ Переславль-Залесский.
При этом некоторые районы даже перевыполнили план по взносам за муниципальное жильё. Собираемость платежей за муниципальное жильё по районам выглядит так:
Любимский район — 100%
Брейтовский район — 99%
Гаврилов-Ямский район — 100%
Тутаевский район — 100%
Некоузский район — 100%
Большесельский район — 102%
Первомайский район — 99%
Мышкинский район — 99%
Ярославский район — 101%
Некрасовский район — 100%
Ростовский район — 97%
Рыбинский район — 97%
Пошехонский район — 99%
городской округ Ярославль — 81%
Борисоглебский район — 102%
Угличский район — 79%
городской округ Рыбинск — 26%
Даниловский район — 97%
городской округ Переславль-Залесский — 79%
По словам Романа Гайнутдинова, региональный фонд капремонта пытается взыскать неплатежи с администрации Рыбинска в суде.
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