26 января 2021 | Время чтения 3 мин

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета (вуз — участник проекта 5-100) проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО₂, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними.

ИА REGNUM, , 12:24 — REGNUM Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом для инвесторов даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1).

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Взаимосвязь рынка высоких технологий и квот на выбросы СО₂

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа в эпоху 4-й промышленной революции.

На протяжении почти трех десятилетий выбросы CO₂ были основным фактором, приводящим к глобальному потеплению. Постоянное увеличение выбросов диоксида углерода является результатом роста мирового спроса на энергию и связано с увеличением объема мировой торговли. Организация Объединенных Наций назвала изменение климата «определяющим кризисом нашего времени», и согласно проекту «Климатическая реальность» , «человеческая деятельность является его основным драйвером».

Выбросы CO2

Необходимо принимать меры для борьбы с глобальным потеплением, например, налогообложение и квотирование выбросов. Компании, находящиеся под ограничениями, должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО₂. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли.

Согласно системе торговли Европейского союза ETS, квоты на выбросы углекислого газа стали одним из хорошо торгуемых на бирже активов.

«Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например, в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО₂ и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке торговли квотами», — поясняет профессор Тивари.

Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изменения в ценах на квоты по выбросам играют большую роль, становясь важным фактором волатильности международных финансовых рынков. Следовательно, изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Ученые проанализировали данные двух крупнейших бирж, NASDAQ и EEX.

NASDAQ специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, производящих электронику, программное обеспечение. Европейская энергетическая биржа ЕЕХ — это биржа электроэнергии, которая связывает безопасные, ликвидные и прозрачные рынки энергии и сопутствующих товаров, включая контракты на производные энергоресурсы, квоты на выбросы, сельскохозяйственную и грузовую продукцию.

Биржа NASDAQ Italia all'ONU

«Изучив динамику цен на обеих биржах за три года, мы выявили отрицательную зависимость между ценами на искусственный интеллект и на квоты СО₂. Такая зависимость подразумевает, что искусственный интеллект имеет определенные преимущества для диверсификации инвестиций и является благоприятным средством защиты инвестиционного портфеля от колебаний цен на выбросы. В качестве ключевых факторов, отрицательно влияющих на эту взаимосвязь, можно назвать неоднозначную экономическую ситуацию, волатильность фондового рынка и пандемию коронавирусной инфекции в мире», — говорит профессор Тивари.

Диверсификация инвестиционного портфеля является важным аспектом для всех игроков на биржах, помогая избежать резкого снижения уровня доходов в моменты спадов и колебаний цен. В условиях пандемии COVID-19, которая спровоцировала экономический кризис, данное исследование очень актуально. Выявленная структура зависимости может привлечь значительное внимание инвесторов и исследователей, особенно при тревожном сценарии изменения климата.

Экономисты полагают, что правительствам следует больше внимания уделить изменению цен на технологии искусственного интеллекта и квотирование выбросов диоксида углерода и вмешиваться, когда это необходимо, это станет одним из факторов достижения стабильности фондовых рынков.