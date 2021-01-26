Калуга, , 11:57 — REGNUM В Калужской области застройщикам перечислено со 660 счетов эскроу 1,46 млрд рублей. Строительные компании получили доступ к размещенным на эскроу счетов средствам по завершении возведения жилых домов и ввода их в эксплуатацию. Остатки на счетах по договорам участия в долевом строительстве — на 1 декабря 2020 года для жителей региона их было открыто более 800 — составляют порядка 1,9 млрд рублей. Об этом 26 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

с 2019 года средства дольщиков разрешено привлекать только с помощью счетов эскроу в банках. Покупатель жилья, как и раньше, заключает договор участия в долевом строительстве, но будет перечислять оплату не застройщику, а на счет эскроу в банке. На этом счёте деньги хранятся до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию. «Расчет между покупателем и продавцом недвижимости через счет эскроу является гарантией финансовой безопасности покупателя. При затянувшейся стройке или банкротстве застройщика, дольщик гарантированно получит свои деньги обратно, — объяснила Лариса Захарова. — Активным спросом у калужан пользуются программы с государственным участием, которые не только повышают доступность ипотечных кредитов, но и способствуют развитию рынка жилищного строительства. Например, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться антикризисной программой льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая в настоящее время продлена до 1 июля 2021 года».

Финансирование строительства осуществляется за счёт предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика. Так, к началу декабря 2020 года калужские банки заключили с застройщиками семь кредитных договоров на общую сумму порядка 3,8 млрд рублей.

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