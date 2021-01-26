Москва, , 11:34 — REGNUM Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin вывел на российский авторынок кроссовер DBX. Об этом сообщается на сайте официального дилера Aston Martin в России.

Модели уже появились в одном из московских дилерских центров. Стоимость базовой версии авто равна 18 245 000 рублей, а те, которые уже есть в наличии у дилеров, стоят около 19 млн рублей.

В базовую комплектацию новинки включена кожаная отделка салона, климат-контроль на три зоны, электроподогрев всех кресел, современная медиасистема, а также панорамная крыша и виртуальная «приборка».

Под капотом модели DBX функционирует мотор V8 максимальной производительностью 550 «лошадей» (700 Нм). Движок агрегатируется с девятискоростной трансмиссией и постоянным полным приводом. С таким мотором кроссовер может разогнаться до «сотни» за 4,5 с. Максимальная скорость модели равна 291 км/ч.

Напомним, в 2021 году в Формуле 1 впервые за долгое время появилась новая автомобильная марка — Aston Martin. Под этим брендом будет выступать команда Racing Point. Стоит отметить, что последним автопроизводителем, пришедшим в Формулу 1, была марка Honda в 2015 году.

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