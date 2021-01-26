Белгород, , 11:26 — REGNUM Решением арбитража Белгородской области ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» признано банкротом. В отношении компании, работники которой в 2019 году в рамках «Прямой линии» жаловались Владимиру Путину на многолетние проблемы с выплатой зарплаты, ввели конкурсное производство. Этап продлится до 29 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Предприятие прошло через процедуру наблюдения, после которой было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Александр Кузнецов, которому назначили вознаграждение в размере 30 тыс. рублей в месяц. Данные выплаты будут «осуществлять во внеочередном порядке за счёт имущества должника».

К моменту завершения наблюдения долги компании превысили 301 млн рублей. Среди кредиторов ООО — АО «Белгородэнергосбыт», которому задолжали 162 тыс. рублей, УФНС по Белгородской области — 13,72 млн рублей и основной кредитор — ООО «РТ-капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех», перед которым задолженность составляет 287,362 млн рублей. На долг перед «дочкой» Ростеха приходится 94,78% от общего размера задолженности.

Напомним, банкротный иск был инициирован в январе 2020 года физлицом — Олегом Майоровым, который числился гендиректором предприятия, но в ЕГРЮЛ имелась отметка о недостоверности. Также претензии заявила и налоговая служба. Наблюдение было введено в июне 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учреждён в апреле 2013 года. Собственниками компании числятся московские ООО «Фингрупп» и ООО «Энерготрансуголь» (доля находится в залоге). В компании работали свыше 120 сотрудников. После обнародования жалобы на невыплату зарплаты в отношении директора возбудили уголовное дело. Общая сумма долга перед работниками на 2019 год превышала 9 млн рублей.