Оренбург, , 11:16 — REGNUM За январь — декабрь 2020 года Экспорт продукции АПК Оренбургской области за 2020 год составил 163,5 млн долларов США. Плановый показатель выполнен на 136%, сообщает региональный минсельхоз.

По данным ведомства, в 2019 году на экспорт было отправлено сельхозпродукции на 120,4 млн долларов США. Основные виды экспортируемой продукции АПК в регионе — это подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузга, лецитин, злаки (пшеница, ячмень, рожь),

К концу 2024 года Оренбуржье намерено нарастить объем экспорта продукции АПК до 187,56 млн долларов США.

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