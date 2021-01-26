Сеул, , 11:18 — REGNUM Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи в 2020 году сократился на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, этот показатель худший с 1998 года, когда из-за финансового кризиса темпы падения экономики страны составили 5,1%.

Тем не менее, показатель оказался чуть выше прогнозов специалистов ЦБ.

Известно, что в четвертом квартале 2020 года темпы экономического роста Южной Кореи составили 1,1%, экспорт товаров вырос на 5,1% по сравнению с третьим кварталом. Однако частное потребление сократилось на 1,7% в связи с ужесточением правил социального дистанцирования в рамках борьбы с третьей волной пандемии коронавируса.

Опираясь на данные, свидетельствующие об умеренном восстановлении экспорта, специалисты предполагают, что темпы экономического роста в 2021 году составят 3%.