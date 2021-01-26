Москва, , 11:13 — REGNUM По итогам 2020 года российские заводы выпустили 1 259 000 легковых автомобилей — на 17,5% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Стоит отметить, что весной 2020 года в России было массово приостановлено производство автомобилей, что было связано с ограничительными мерами.

При этом ряд автокомпаний расширили в прошлом году модельный ряд, начав выпускать новые модели автомобилей. Так, было налажено производство KIA Seltos, XCeed и K5, Haval H5, Mazda CX-30, новых поколений Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Polo, BMW X6, KIA Sorento и Mohave, а также модернизированных Hyundai Solaris и Creta, KIA Rio и KIA Rio X, Lada Niva Travel и др.

Однако в 2020 году японский автопроизводитель Nissan объявил о завершении в России выпуска машин под своим суббрендом Datsun на производственной площадке АвтоВАЗа.

Самое большое количество автомобилей в прошлом году выпустило предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2020 году на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге было произведено свыше 219 тыс. автомобилей — на 10% меньше по сравнению с 2019 годом.

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