26 января 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 14:05 — REGNUM Как IT-технологии изменили и продолжат менять финансовый рынок, вытесняя традиционные банки, так они же намерены изменить автоиндустрию. В своем интервью порталу Automotive News Europe предприниматель, сооснователь и президент американской технологической компании Nvidia, чьи разработки используются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей, Дженсен Хуанг заявил о том, что бизнес-модель автопроизводителей скоро изменится. Простыми словами — автомобили будут продаваться по себестоимости. И произойдет это за какие-то ближайшие 4 года. Сразу оговоримся, не спешите, как говорится, радоваться намечающейся в этой связи доступности покупки авто. По словам Хуанга, зарабатывать автопромышленники будут на так называемом сервисном обслуживании программного обеспечения. Звучит, конечно, странно. Как будто происходит очередная подмена понятий. Потому как в теории именно производители программного обеспечения в этом случае и могут являться конечными заинтересантами подобной бизнес-модели. Ну, а на практике, вероятно, возможны компромиссы, особенно если автопроизводители намерены идти в ногу со временем. Хотя не следовать за прогрессом в век зеленых технологий, значит, просто уйти с рынка, кануть в Лету.

IT-технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

В практической же плоскости за поиском таких компромиссов можно застать другую американскую компанию — Аpple. Как пишет портал 3dnews, обсуждение планов Apple по выходу на автомобильный рынок в последний раз происходило с подачи южнокорейских источников, которые предположили, что конечным производителем транспортных средств этой марки станет Kia. Но окончательно определиться с выходом на авторынок Apple может только в том случае, если сможет зарабатывать на программном обеспечении. Со ссылкой на слова аналитика глобальной независимой инвестиционно-банковской консалтинговой компании Evercore ISI Амита Дарьянани, чье мнение на днях опубликовал американский журнал Barron`s, издание отмечает, что Apple не стала бы связываться с выпуском электромобилей, если бы не рассчитывала в дальнейшем получать основную прибыль от реализации необходимого для их эксплуатации программного обеспечения. Машины должны стать «смартфонами на колёсах», продажа самого транспортного средства перестанет быть основным источником прибыли для производителей, как всё чаще приходится слышать от участников рынка. В долгосрочной перспективе Apple может достичь оборота на авторынке в $36 млрд. Однако одной из главных проблем для Apple на этом пути остается поиск конкретного подрядчика по выпуску автомобилей. Рынок этих услуг в чистом виде достаточно скромен по своим размерам, Apple, рассчитывающей на больший размах, придётся ориентироваться на сотрудничество с кем-то из крупных автопроизводителей. С точки зрения фондовой доходности Apple понравились бы показатели Ferrari, но данный автопроизводитель не работает в массовом сегменте, что может сказаться на маржинальности рассматриваемого производителем айфонов нового вида бизнеса. Иными словами, «смартфоны на колесах», то есть машины марки Apple, должны выпускаться массово, поэтому партнёром компании могла бы стать General Motors, которая сейчас активно ищет точки опоры на меняющемся из-за электрификации рынке.

Сборочная линия GM

Меж тем, судя по всему, пока один американский производитель, специализирующийся сегодня на выпуске айфонов, ищет выгодные точки опоры своего предполагаемого нового бизнеса, другой уже имеет конкретные, более приземистые планы. По оценкам Дженсена Хуанга, к 2030 году 20% автомобилей на дорогах будут иметь высокий уровень автоматизации и большинство из них будет иметь технологию Nvidia. Кроме того, по словам Хуанга, автономные транспортные средства появятся во многих сферах. Это будут как автомобили для пассажирских и грузоперевозок, так и роботы, осуществляющие доставку. В этой связи предприниматель и предрекает смену традиционной автомобильной бизнес-модели. Очень вероятно, говорит Хуанг, что многие автомобильные компании будут продавать автомобили почти по себестоимости и в значительной степени предоставлять клиентам преимущества через программное обеспечение через подписку, в том числе приобретаемую на регулярной основе. В отличие от индустрии мобильных телефонов, производители которых за некоторыми исключениями, но всё же чаще не извлекают дополнительной прибыли из программного обеспечения, автомобильная промышленность, как отмечает Хуанг, может представлять как раз в этом случае более широкие возможности. Предприниматель уверяет, что автомобильные компании выиграют, если они «построят» именно программируемую машину. Так, по расчетам Хуанга, если автомобильная компания производит 10 миллионов автомобилей в год и продает их по себестоимости с потенциальной прибылью в размере 5000 долларов в виде программного обеспечения, это составляет 50 миллиардов долларов в год. Эта прибыль полностью принадлежит автомобильной компании, которая ее построила. Многие люди могут отказаться от обновления программного обеспечения во время покупки. Однако через два года они, возможно, немного устанут от машины. Новое программное обеспечение за 1000 или, может быть, 5000 долларов позволит обновить автомобиль, что особенно при перепродаже может повысить его стоимость.

На первый взгляд, риторика предпринимателя полна манипуляций, подменяющих понятия, и одержимости идеей. Но, с другой стороны, опыт внедрения технологий в медиасфере или банковском секторе демонстрирует, что подобные идеи реализуемы на практике и активно захватывают своих поклонников, и не поклонников тоже, фактически не оставляя альтернатив. И налицо — факт того, что технологичные компании — производители виджетов решили поставить традиционных автопроизводителей в зависимость от собственных разработок. Более того, на вопрос о том, действительно ли предприниматель верит в то, что автопроизводители смогут превратиться в разработчиков программного обеспечения, Хуанг ответил, что крупные автомобильные компании должны будут иметь собственное программное обеспечение. «Причина в том, что они больше не строят автомобили, а эксплуатируют автопарки. Автомобильные компании будут похожи на медиакомпании, потому что у них будут системы на дороге и они должны предоставлять услуги этим системам. Я абсолютно уверен, что переход будет осуществлен. Однако не каждая компания совершит переход в одинаковое время и с одинаковым мастерством», — подчеркнул сооснователь компании Nvidia. А на другой вопрос — о том, как Nvidia и другие компании, ориентированные на технологии, выиграют от этого изменения и возьмут ли они на себя больше контроля над автомобилем, представитель компании ответил, что «мы изменили способ, которым мы предлагаем наши технологии, чтобы позволить автомобильным компаниям создавать свои собственные автопарки и определять свою собственную судьбу. Идея о том, что технологическая индустрия будет контролировать всё внутри автомобиля, не имеет смысла. Этого не случится. Причина этого очень проста: автомобильные компании будут менеджерами автопарка и поставщиками услуг, а не производителями виджетов».

Nvidia Robocar Father of Lies (Luna)

То есть из слов Хуанга следует, что подозрение в еще большем расширении именно разработчиками программного обеспечения сфер своего влияния и контроля, на этот раз — на автомобильном рынке, всё-таки не напрасны.

Большинство автомобильных компаний, по мнению предпринимателя, должны будут сделать серьезный переход в течение следующих четырех лет. Потому как обычные автомобили будут стремительно терять свою привлекательность и прибыль. Эти «потери» как раз и могут компенсироваться внедрением программного обеспечения. Почему 4 года? Потому что именно столько лет потребуется на разработку технологии.

Собственно, отсюда можно вынести еще один немаловажный вывод или подчеркнуть одну маленькую, но значимую деталь. Когда говорят, что сети 5G нужны властям государств для контроля над населением, то стоит всё же внимательно «оглядеться вокруг» и присмотреться к бизнес-моделям технологических гигантов, которые априори наращивают нагрузку на сети.