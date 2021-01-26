Москва, , 11:07 — REGNUM Акция раннего бронирования на поездки в Турцию действует до конца марта, после этого отдых для российских граждан подорожает, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Такое сообщение опубликовано 26 января на сайте организации.

«Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — считают эксперты.

Большинство из них советуют туристам покупать туры на лето на этапе раннего бронирования, это даст выигрыш в цене. Отмечено также, что все игроки рынка смягчили условия оплаты туров, которые можно забронировать по акциям, из-за ситуации с коронавирусом.

Турция останется открытой для российских граждан и в 2021 году, уверены специалисты. Отдыхающие из РФ крайне важны для работы многих турецких отелей и принимающих компаний.