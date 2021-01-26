Москва, , 10:54 — REGNUM В 2020 году самым продаваемым новым пикапом в России была модель Ульяновского автозавода — УАЗ «Пикап». Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый год УАЗ Пикап» в стране приобрели 3066 автолюбителей. Это на 14,8% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте разместился японский пикап Toyota Hilux. Эту машину купили 2580 человек. Здесь падение продаж немного больше — на 18,9%. На третьем месте рейтинга оказался ещё один «японец» — Mitsubishi L200 с результатом продаж 1443 единицы (-28,5%).

Далее по списку идут: Volkswagen Amarok (825 ед.) и Isuzu D-Max (498 ед).

Что же касается продаж остальных новых пикапов, то их в общей сложности было реализовано 400 единиц.

Напомним, по итогам прошлого года российские автолюбители купили 8812 новых пикапов, что на 16,4% меньше показателя 2019 года.

Читайте также: Названы самые доступные пикапы на авторынке России