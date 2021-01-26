Ташкент, , 10:50 — REGNUM В Узбекистане разработали проект плана сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в 2021 году, сообщает агентство «Дунё».

25 января проект документа одобрен на заседании рабочей группы парламента по организации изучения вопросов сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС.

Члены рабочей группы отметили, что статус наблюдателя позволит углубленно изучить механизмы правового регулирования в ЕАЭС, а также адаптировать технические регламенты к требованиям Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. Одним из главных преимуществ вступления республики в союз считается улучшение условий для трудовых мигрантов.

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