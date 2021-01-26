Москва, , 10:39 — REGNUM Российская экономика взяла курс на восстановление, но пока не стоит спешить с прогнозами о том, что уже осенью 2021 года она выйдет на докризисные показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала соответствующее предположение главы ВТБ Андрея Костина.

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«Несмотря на негативный фон, связанный с коронавирусными ограничениями, крупные компании по итогам года раскрыли свои финансовые отчеты и показывают положительные результаты. Особенно в секторах потребительских товаров и здравоохранения, — сказала Скрыль. — Массовая вакцинация позволяет ослабить ограничительные меры. Индекс промышленного производства показывает контроль отрасли над готовой продукцией и запасами. Перечисленные факты дают уверенность, что курс на восстановление взят. Но не стоит спешить с прогнозами, что уже осенью будет взят рубеж докризисных значений экономического развития».

Как пояснила Скрыль, в результате прохождения фазы глубокого спада любая экономика начинает расти, но данный тренд требует системы эффективно работающих институтов и ресурсов.

«Иначе к осени 2021 года мы может стать свидетелями обратного движения, — предупредила Скрыль. — Поэтому необходимо стимулировать внутренний спрос, инвестиционную активность, поддерживать малое и среднее предпринимательство. Положительная динамика роста российской экономики не более 2% может наблюдаться к концу года, при достаточно спокойном развитии событий на международной арене».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года экономическая ситуация в РФ будет чуть лучше, чем осенью 2020 года.

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