Москва, , 10:34 — REGNUM Нефть слегка прибавила в весе на торгах 25 января, оставаясь в пределах проторгованного диапазона. 26 января с начала сессии Brent уже растеряла набранные накануне очки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть Brent тяготеет к отметке $55 за баррель и продолжая удерживаться над 20-дневной скользящей средней, которая по-прежнему выступает в роли ключевой поддержки.

Никаких значимых перемен в настроениях на рынке черного золота не происходит. Фьючерсы продолжают колебаться со скромной амплитудой, причем торговля в узком диапазоне уже выглядит затянувшейся.

C технической точки зрения может предвещать решительный прорыв в том или ином направлении, которое будет зависеть от характера потенциальных катализаторов этого прорыва.

Рост котировок сейчас сдерживают ожидания согласования пакета фискальных стимулов в Штатах, относительная стабильность доллара, неутешительная ситуация с коронавирусом в мире и, соответственно, беспокойство относительно восстановления спроса.

Локальным сдерживающим фактором служит сдержанность трейдеров в ожидании двухдневного заседания ФРС, которое стартует сегодня.

Пока Brent удерживается над упомянутой скользящей средней, которая проходит в районе $54,55, понижательные риски в краткосрочной перспективе ограничены, тогда как ближайшей целью для покупателей служит отметка $56», — считает эксперт.

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