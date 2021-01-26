Токио, , 10:41 — REGNUM Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) примерно в два раза сокращает объём международных перевозок по сравнению с прошлым годом. Такое решение принято на период с конца марта до конца октября, объявили 26 января в компании.

ANA временно отказывается от обслуживания 16 международных линий. В их числе маршрут Токио — Нью-Йорк, который ещё недавно был весьма оживлён. Количество оставшихся рейсов в компании определят с учётом спроса и ситуации с санитарными ограничениями в условиях пандемии коронавируса.

По сравнению с ситуацией до пандемии рейсов у компании стало на 80% меньше.

Основной японский конкурент ANA, авиакомпания Japan Airlines (JAL), рассматривает вопрос о закрытии своего терминала в токийском аэропорту «Ханэда». Это связано с уменьшением числа пассажиров внутренних направлений, сообщает газета Yomiuri.