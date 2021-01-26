Москва, , 10:25 — REGNUM Опасения Счетной палаты РФ по поводу того, что регулирование цен может привести к дефициту некоторых товаров, выглядят обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

«Во-первых, при установлении регулируемой цены могут быть не приняты в расчет организационно-технические и экономические моменты бизнеса, — сказала Казанцева. — В результате цена может либо не покрыть даже издержки на производство и реализацию, либо не даст возможности компании получить справедливую для данной отрасли рентабельность продаж. Во-вторых, бизнес, производящий данные товары, может заморозить поставки продукции с регулируемыми ценами, зная, что эти действия носят краткосрочный характер, и ожидая, когда цены снова уйдут в свободное плавание, надеясь на их дальнейшее повышение. В-третьих, население, опасаясь заморозки поставок регулируемой продукции, начнет заранее закупаться товарами, по которым регулируются цены, что вызовет дефицит товаров при той же или уменьшенной величине их предложения».

Как пояснила Казанцева, если регулирование цен является данностью, то государство должно принять меры к уменьшению издержек компаний, участвующих в цепочке поставок продукции, на которые установлена регулируемая государством цена.

«К таким действиям можно отнести кратковременное уменьшение налоговых ставок или их обнуление на определенный период, а также компенсацию расходов на проценты по заемным ресурсам», — сказала Казанцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что когда Счетная палата РФ сообщает о том, что в стране может возникнуть дефицит товаров, попавших под ценовые ограничения, это заставляет задуматься о том, что у данного ведомства не осталось других забот.

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