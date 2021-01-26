Тюмень, 26 января 2021, 10:21 — REGNUM Власти Тюменской области продают с аукциона крупный оздоровительный комплекс «Радужный». Торги запланированы на 24 февраля в режиме онлайн, стартовая цена 20,1 млн 139 819 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт «Объекты реновации» регионального департамента имущественных отношений.
Оздоровительный комплекс «Радужный» находится в 30 км от города Тобольска, на 276 км автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, на берегу реки Аремзянка. На территории 14 га расположены спальные корпуса, клуб-столовая, банный комплекс и медицинский корпус — всего 16 зданий и сооружений, обеспечивающих инфраструктуру оздоровительного комплекса, а также хвойный лес.
Отметим, что в Тобольске в 2021 году планируется открытие аэропорта, что добавит привлекательности оздоровительному объекту.