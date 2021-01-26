Барнаул, , 10:19 — REGNUM Итоги развития промышленности Алтайского края в 2020 году оказались более оптимистичными, чем прогнозы. Как сообщает региональное министерство промышленности и энергетики, несмотря на кризис и пандемию коронавируса, индекс промышленного производства в регионе превысил общероссийский и составил 99,9%.

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Положительную динамику показали обрабатывающие производства (индекс 100,1%) и добыча полезных ископаемых — 113,6%.

«На стабилизацию ситуации повлияло своевременно принятое губернатором Алтайского края Виктором Томенко решение при соблюдении всех антиковидных требований не останавливать деятельность предприятий в Алтайском крае в начале пандемии.

Также для поддержки отраслей промышленности на региональном уровне в 2020 году субсидировали затраты, связанные с реализацией инвестпроектов малых, средних и крупных предприятий, предоставляли льготные займы для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов, направляли средства на поддержку занятости на предприятиях», — пояснили чиновники профильного управления.

По их словам, в общей сложности объем поддержки из краевого бюджета превысил 350 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Виктор Томенко отмечал, что объем инвестиций в 2020 году превысил 13 миллиардов рублей, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет.

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