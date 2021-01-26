Москва, , 10:10 — REGNUM По итогам 2020 года московские автолюбители купили 196,4 тыс. новых легковых машин, что на 17% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге самых популярных автомарок в российской столице занимает KIA. На этот бренд в прошлом году пришлось более 14% продаж от общего объема реализации машин в Москве. В общей сложности за год было куплено 27,9 тыс. автомобилей компании KIA.

Второе место в марочном рейтинге московского авторынка занимает бренд Hyundai. Это авто в 2020 году приобрели 19,9 тыс. москвичей. Тройку лидеров замыкает Volkswagen с результатом 17,2 тыс. проданных авто.

Кроме того, в пятёрку самых покупаемых в Москве марок вошли Skoda (17,1 тыс. ед.) и BMW (14,7 тыс. ед.).

Напомним, за первые 11 месяцев прошлого года самой перепродаваемой машиной в Москве стал Ford Focus. За данный период на вторичном московском рынке были куплены 6192 подержанные модели Ford Focus.

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