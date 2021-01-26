Москва, , 10:05 — REGNUM Ослабление рубля в ближайшие месяцы — один из вполне вероятных сценариев, хотя и не предопределённых наверняка. Он может быть реализован в случае сильного воздействия многих факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Если темпы вакцинации от коронавируса и выхода из локдаунов в мире затянутся, это вновь ударит по деловой деятельности и спросу на рисковые активы, в частности, нефть и рубль.

Однако, с другой стороны, этому способны воспрепятствовать масштабные финансовые вливания в экономику США и мира в сумме порядка $1,9 трлн. Они намечены бюджетной программой Джо Байдена.

Особо стоит отметить антироссийские санкционные риски, которые усилились в связи с победой в США Джо Байдена и его демократической партии в Конгрессе.

Демократы достаточно резко настроены против российских властей и не раз анонсировали принятие санкций. Рублю может угрожать и нарастание протестных действий в стране, что способно вызвать напряжённость у инвесторов.

Взаимодействие указанных и иных факторов на практике может быть самым различным, неопределённость достаточно высока. Изменчивость и противоречивость перечисленных обстоятельств создаёт возможности широкого движения курса рубля в феврале 2021 года. в наиболее вероятном диапазоне 73−76,50 руб./доллар и 88−94 руб./евро.

В таких условиях лучшей рекомендацией для сбережений можно считать традиционное разделение их на 2−3 валюты. Например, в равных долях на рубли, доллары и евро. Это позволит разделить, диверсифицировать риски.

Евро вполне может вырасти к доллару, поскольку последний подвергается давлению на мировом валютном рынке. В таком случае евро и в паре с рублём будет выглядеть предпочтительнее, чем доллар», — считает эксперт.

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