Нур-Султан, , 10:03 — REGNUM Власти Казахстана планируют построить высокоскоростную железную дорогу по маршруту Туркестан — Чимкент — Ташкент. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин 26 января на расширенном заседании правительства.

По его словам, строительство новой железнодорожной линии увеличит туристический поток. Мамин отметил, что правительство продолжит создавать туристическую инфраструктуру в приоритетных районах.

В 2021 году планируется запустить инвестиционные проекты на сумму 1,1 трлн тенге ($2,6 млрд). В Казахстане планируют развивать экотуризм, а также национальные парки как туристические объекты, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря ОАО РЖД открыло в Петропавловске новый железнодорожный вокзал. Объект находился на реконструкции с 2018 года.