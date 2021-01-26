Москва, , 09:59 — REGNUM В России переход на «удалёнку» во время пандемии коронавируса привёл к популярности новых видов услуг, спрос на некоторые из них сохранился и после снятия некоторых ограничений. Об этом сообщили в сервисе для размещения объявлений «Авито».

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Так, первое место среди самых востребованных в 2020 году услуг занимает категория «Перевозки и транспортные услуги». Спрос на эту категорию вырос на 38%, предложение — на 21%.

На втором месте категория «Ремонт и строительство». Спрос на эти услуги вырос на 37%, тогда как предложение — на 3%. Самоизоляция заставила многих граждан задуматься о состоянии жилья или постройке нового, ближе к природе, уточнили в сервисе.

На третьем месте категория «Красота и здоровье», спрос увеличился на 53%, предложения — на 24%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сервсиа «Работу.ра», в 2020 году жители России в поисках трудоустройства чаще всего искали вакансии водителей, охранников, уборщиц, грузчиков, продавцов, сварщиков, администраторов и курьеров.

Как показывает исследование, граждане часто искали подработку. Среди запросов без указания конкретной специальности также самыми популярными стали «работа для женщин» и «работа для студентов». Интересовала соискателей работа на дому, с ежедневной оплатой и с проживанием.

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