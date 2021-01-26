Красноярск, , 09:56 — REGNUM Расходы на национальные проекты в Красноярском крае за 2020 год исполнены на 97,1% (за 2019 год — 94,8%), сообщили ИА REGNUM 26 января в региональном министерстве финансов.

Красноярский край участвует в реализации 11 нацпроектов. По итогам прошлого года расходы на эти цели исполнены в сумме 26 млрд рублей, в том числе 16,3 млрд — из федерального бюджета, 9,7 млрд — из краевого.

В минфине уточнили, что исполнение расходов по нацпроекту «Демография» составило 96,6%; «Здравоохранение» — 99,8%; «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 97,4%; «Жильё и городская среда» — 99,2%; «Образование» — 93,3%; «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 97,2%; «Экология» — 76,3%; «Цифровая экономика» — 97,2%; «Культура» — 99,9%; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 92%; «Международная кооперация и экспорт» — 100%; «Производительность труда и поддержка занятости» — 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, по данным властей региона, на 1 января 2021 года освоено 99% средств федерального бюджета, выделенных на реализацию нацпроектов.

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