Москва, , 09:54 — REGNUM Осенью 2021 года экономическая ситуация в РФ будет чуть лучше, чем осенью 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина, который сказал, что «осенью российская экономика вернется к докризисному уровню».

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"Я не верю в то, что экономика восстановится в течение 2021 года, — сказал Любич. — Единственный способ добиться подобного результата — это играть с методологией в Росстате. По сути, экономика в реальности упала в 2020 году на 5%. Восстановительный рост не будет выше 2%, потому что его будут тормозить долги и сложности, связанные с движением товаров из-за всех коронавирусных ограничений. Кроме того, чрезвычайно плохая ситуация с инвестициями. В прошлом году иностранные инвестиции в российскую экономику составили порядка 100 миллиардов рублей. Это чуть больше миллиарда долларов. При том, что отток капитала составил порядка 48 миллиардов долларов».

Соответственно, как пояснил Любич, капитала для быстрого восстановительного роста в стране нет.

«Поэтому из каких источников финансировать стремительный рост экономики и за счет каких рынков сбыта обеспечивать реализацию товаров — я не понимаю, — признался Любич. — За счет внутреннего рынка обеспечить такие показатели тоже вряд ли удастся, потому что у людей банальная нехватка доходов и они закредитованы. Соответственно, чтобы граждане начали больше покупать, им нужно снижать долговую нагрузку. Это возможно сделать только за счет ущемления интересов тех, кто хранит большие депозиты в банках. А у кого лоббистский ресурс больше — у таких рантье или у рядовых потребителей — вопрос риторический. Поэтому осенью 2021 года ситуация будет чуть лучше, чем осенью 2020 года, и принципиально ничего особо не поменяется».

Что касается сроков, то, как полагает Любич, о полном восстановлении экономики РФ можно говорить разве что к 2023 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ожидается снижение темпов роста потребительской активности населения.