Москва, , 09:55 — REGNUM Автокомпания «Соллерс Форд» закрыла сделку по покупке производственной площадки у Ford в Елабуге. Об этом 26 января сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, полученную в компании.

Компании «Соллерс Форд» также удалось получить кредит в размере 1,14 млрд рублей на организацию серийного производства дизельных моторов для легких коммерческих машин Ford Transit.

Ранее на этой производственной площадке производились бензиновые агрегаты на 1,6 л для легковых автомобилей Ford. Производство было прекращено в 2019 году в ходе реструктуризации бизнеса СП Ford Sollers в России.

Отмечается, что компания уже получила производственную площадку, а также оборудование. Переоборудование площадки должно завершится в 2023 году.

Напомним, в октябре 2020 года акционеры совместного предприятия «Соллерс» и Ford Motor Company приняли решение о переименовании автокомпании в «Соллерс Форд».

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