Ташкент, , 09:30 — REGNUM В Узбекистане планируют внедрить международные стандарты в сфере электроэнергетики, сообщили в министерстве энергетики республики.

Для оценки действующих нормативных документов привлечена французская компания Assystem Engineering and Operation Services SAS. Специальная рабочая группа рассмотрела более 700 стандартов.

Специалисты признали, что 536 нормативных документов не отвечают современным требованиям. В настоящее время идет поэтапная замена стандартов для высоковольтных линий электропередач, подстанций, релейной защиты и электромагнитной совместимости.

В 2021 году планируется адаптировать к современным требованиям стандарты для низковольтных электрических сетей, солнечных и ветровых электростанций.