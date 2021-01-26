Москва, , 09:31 — REGNUM Список самых ожидаемых в 2021 году в России новых моделей авто сегмента компактных и субкомпактных кроссоверов обнародовали специалисты портала «Цена Авто».

В 2020 году на долю компактных кроссоверов пришлась почти треть (31%) от всех реализованных новых машин сегмента SUV в России. В 2021 году на российском авторынке появятся девять новых моделей компактных и субкомпактных кроссоверов, из которых только две модели — это обновленные версии уже представленных в стране авто, еще две модели — это новое поколение ранее появившихся на авторынке страны.

Так, в четвертом квартале 2021 года Chery представит в России компактный кроссовер Tiggo 2 Pro. Кроме того, компания заменит модель Tiggo 4 на Tiggo 4 Pro.

В нынешнем году также будет налажено производство второго поколения Hyundai Creta на автозаводе в Санкт-Петербурге. А на предприятии Renault в Москве в начале 2021 года начнется выпуск нового поколения Duster. На российском авторынке эта модель появится уже весной.

Летом стоит ожидать появления в России рестайлингового Mitsubishi Eclipse Cross. Еще одна японская компания — Nissan — привезет в Россию компактный кроссовер Magnite. В апреле до российского авторынка должен дойти модернизированные кроссовер Subaru XV.

Также в 2021 году в России стартуют продажи нового субкомпактного кроссовера Opel Crossland. А в конце года новую модель привезет Volkswagen. Пока не сообщается название модели. Известно только, что в США она известна под названием Taos.

Напомним, китайская модель JAC S5 возглавила рейтинг самых бюджетных машин сегмента компактных среднеразмерных кроссоверов (сегмент C-SUV) в России.

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