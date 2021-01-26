с. Харагун, , 09:27 — REGNUM Участковая больница в забайкальском поселении Харагунское переведена в статус врачебной амбулатории с расчетом на прикрепленное население, а это 2159 человек, количество коек дневного стационара осталось прежним — 15. Об этом в ходе заседания совета Законодательного собрания региона сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина. Её слова сегодня, 26 января, цитирует пресс-служба краевого правительства.

Также чиновница, заявившая ранее о нерентабельности ЦРБ, пояснила, что те нормативы, которые до региона доводит Федерация, — для Забайкалья неприемлемы. В результате кредиторская задолженность ЛУ Забайкальского края в 2020 году составляла 1,2 миллиарда рублей.

Как бы то ни было, отныне специализированная стационарная медицинская помощь в селе Харагун оказывается теперь в центральной районной больнице с направлением по показаниям в краевые медицинские организации. Что касается экстренной и неотложной помощи, то она оказывается отделением скорой медицинской помощи участковой больницы. За последний месяц количество вызовов составило 94. Средняя нагрузка в день на медицинскую бригаду составляет три вызова. Всего за 2020 год было 1269 вызовов, медицинская эвакуация потребовалась в 145 случаях.

По словам главы администрации сельского поселения Харагунское Веры Кондратюк, во врачебной амбулатории работает процедурный кабинет, ведется забор анализов, прием ведут стоматолог, два врача терапевта, детский доктор, врач-гинеколог, хирург на 0,5 ставки.

Заместитель председателя правительства Инна Щеглова обратила внимание депутатов, что при переводе лечебного учреждения (ЛУ) с круглосуточного стационара в дневной были сохранены все медицинские работники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с жителями посёлка Шангина заявила о нерентабельности больницы и закрытии ночного стационара. Она сравнила медучреждение с гипермаркетом, открывать который в посёлке, по её словам, также невыгодно. Её слова вызвали широкий общественный резонанс, чиновнице пришлось извиняться.

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