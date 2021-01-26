Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал указ, направленный в том числе на замену автопарка федеральных властей страны электромобилями отечественного производства. Об этом сообщает Reuters.

«У федерального правительства в собственности находится огромный автопарк, который мы заменим чистыми электромобилями, изготовленными здесь, в Америке», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Он уточнил, что это создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности. Всего в автопарке у федеральных властей США около 650 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при министерстве транспорта США направило в компанию Tesla требование из-за дефектов, представляющих потенциальную опасность, отозвать 158 тысяч электромобилей Model S и Model X.

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