Чита, , 09:12 — REGNUM Власти Забайкалья заявили и намерении в полном объеме профинансировать организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в январе 2021 года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на эти цели в бюджете предусмотрено ещё 44 миллиона рублей.

Выделенные средства пойдут на выплату ежемесячного денежного пособия на питание, оплату коммунальных услуг, проезд в транспорте, приобретение одежды, обуви, медикаментов, учебно-письменных принадлежностей и прочие расходы. По данным руководителя краевого минфина Веры Антроповой, общая сумма составила 43,8 миллиона рублей.

Всего в текущем году на указанные выплаты в бюджете региона предусмотрено почти 519 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, многодетным забайкальским семьям, имеющим в своем составе двух и более детей, рожденных в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года включительно, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 10 074,65 рубля. Это пособие выплачивается на ребенка от полутора до трех лет при условии, что среднедушевой доход многодетной семьи — ниже размера прожиточного минимума, действующего в регионе.

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